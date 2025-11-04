La donna accoltellata da Vincenzo Lanni in Gae Aulenti si sveglierà nelle prossime ore: come sta la 43enne

La 43enne che ieri mattina è stata accoltellata da Vincenzo Lanni in piazza Gae Aulenti a Milano è stata estubata dai medici per essere accompagnata in un lento e graduale risveglio dal coma farmacologico indotto post operazione. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la donna dovrebbe risvegliarsi nelle prossime ore.

A sinistra, il presunto aggresore. A destra, i carabinieri in piazza Gae Aulenti a Milano (foto da LaPresse)

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, Anna Laura Valsecchi, la 43enne che è stata accoltellata ieri mattina, lunedì 3 novembre, da Vincenzo Lanni in piazza Gae Aulenti a Milano, sarebbe stata estubata per essere accompagnata in un lento e graduale risveglio dal coma farmacologico indotto dai medici del Trauma Center dell'ospedale Niguarda post operazione. Secondo le previsioni dei medici, la donna dovrebbe risvegliarsi nelle prossime ore.

L'operazione

Secondo quanto ricostruito visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, la dipendente 43enne di Finlombarda è stata colpita alla schiena con un coltello da cucina di grandi dimensioni. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare la 43enne in ospedale con la massima urgenza. Una volta lì, la donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico che è durato due ore ed è stato eseguito dall'équipe guidata da Stefania Cimbanassi.

Dopo l'operazione la 43enne è stata dichiarata fuori pericolo. Questa sera, martedì 4 novembre, secondo quanto appreso da Fanpage.it, la donna sarebbe stata estubata per essere risvegliata dal coma farmacologico. Secondo le previsioni dei medici, la 43enne dovrebbe aprire gli occhi già nelle prossime ore.

L'arresto di Lanni

Nel frattempo, Lanni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano che lo hanno trovato nascosto in un albergo della città. Davanti alla sostituta procuratrice Maria Cristina Ria, l'uomo ha poi confessato l'aggressione e ha spiegato di aver agito perché spinto da un "forte risentimento nei confronti della comunità di recupero che lo scorso giovedì lo aveva allontanato per cattiva condotta" e di aver scelto di colpire in quel luogo perché "simbolo del potere economico". Al momento, Lanni è detenuto nel carcere di San Vittore con l'accusa di tentato omicidio.