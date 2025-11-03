Chi è Vincenzo Lanni, l’uomo che ha accoltellato una donna in Gae Aulenti: già autore di un’aggressione nel 2015

Vincenzo Lanni è il 59enne che è stato arrestato oggi per aver accoltellato una 43enne con un lungo coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, a Milano. Dieci anni fa Lanni si era reso responsabile di un’altra aggressione a Villa di Serio (Bergamo).

Si chiama Vincenzo Lanni l'uomo di 59 anni che è stato arrestato oggi, lunedì 3 novembre, per aver accoltellato alle spalle A.L.V., dipendente 43enne di Finlombarda, con un lungo coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, a Milano. Dieci anni fa Lanni si era reso responsabile di un’altra aggressione a Villa di Serio (Bergamo): il 59enne si era scagliato contro due anziani con un coltello. Dopo essere stato arrestato, l'uomo aveva confessato di essere "insoddisfatto della vita" e di "non avere il coraggio di farla finita".

L'aggressione del 2015

Originario di Bergamo, Lanni era già stato arrestato nel 2015 per aver accoltellato in strada due pensionati a Villa di Serio e ad Alzano, nella Bergamasca. Dopo essere stato arrestato, l'uomo, allora incensurato e in cura per problemi psichiatrici, aveva spiegato di avere tentato di ucciderli come reazione al profondo stato di frustrazione che provava per la sua vita che, in quell'occasione, aveva definito "fallimentare" dopo alcuni investimenti finiti male. Da qui l'idea di "ammazzarsi" o di "ammazzare qualcuno". Nello specifico: una donna o un anziano, perché "vittime più facili da colpire".

Dopo aver abbandonato il pensiero del suicidio, perché "vigliacco", Lanni aveva quindi messo in atto l'aggressione. In quell'occasione, l'uomo aveva aggredito le vittime, pugnalandole una al petto e l'altra alle spalle con un coltello da cucina. Soccorso dai medici del 118, i pensionati erano sopravvissuti. Dopodiché Lanni si era recato a Bergamo intenzionato a strangolare una donna con le cuffie del cellulare. "Avevo visto una donna, ma poi è arrivata gente e allora ho rinunciato", aveva confessato l'uomo agli inquirenti.

L'ex programmatore, era stato quindi dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere e condannato l'anno successivo a 8 anni di carcere, più altri 3 da scontare in una struttura psichiatrica.

L'aggressione in Gae Aulenti

Oggi, lunedì 3 novembre 2025, dieci anni dopo la prima aggressione, Lanni si è reso responsabile di un fatto analogo accoltellando alle spalle una 43enne in piazza Gae Aulenti, a Milano.

L'uomo è stato rintracciato qualche ora dopo i fatti in un albergo della città dove era ospite da qualche giorno, dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto. Anche in questo caso, secondo gli inquirenti, non ci sarebbero collegamenti diretti tra la vittima e l’aggressore. A breve Lanni sarà interrogato dal pm Cristina Ria, titolare delle indagini.