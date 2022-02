La denuncia di scomparsa e il corpo in decomposizione: cosa si sa sulla morte di Marco Bonanomi Restano ancora sconosciute le cause del decesso di Marco Bonanomi, il brianzolo di 34 anni trovato morto su una spiaggia in Brasile. La sua fidanzata aveva denunciato la scomparsa qualche giorno prima.

A cura di Giorgia Venturini

Sono ancora in corso le indagini per cercare di capire quanto accaduto a Marco Bonanomi, il brianzolo di 34 anni residente a Montevecchia nel Lecchese, trovato morto su una spiaggia in Brasile. Ancora restano sconosciute le cause della morte: ad oggi si sa che il corpo è stato trovato in fase di decomposizione e il riconoscimento è stato possibile grazie a un tatuaggio. Per le condizioni del cadavere non è stato possibile eseguire l'autopsia sulla sua salma.

Il corpo ritrovato in un bosco vicino a una spiaggia

Bonanomi era andato in Brasile prima di Natale per raggiungere la sua fidanzata. E proprio la donna è stata la prima a denunciare la scomparsa del compagno: dopo qualche giorno il brianzolo è stato trovato morto in un bosco vicino a una spiaggia del Sud del Brasile, nello Stato di Paranà. Subito sono scattati gli accertamenti della polizia brasiliana in contatto stretto con il Ministero degli Esteri italiano. La denuncia di scomparsa fatta dalla fidanzata lascia ipotizzare che di Marco non si avevano più sue notizie da giorni: gli investigatori stanno cercando di capire se l'uomo avesse un appuntamento con qualcuno o fosse stato vittima di una rapina finita male. Non si esclude nessuna pista investigativa. Intanto i genitori e la sorella residenti a Merate, sempre in provincia di Lecco, sono stati informati di quanto accaduto tramite i funzionari del Consolato generale del Brasile in Italia. Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia: in molti sono ancora increduli di quanto accaduto. Solo le indagini delle prossime ore potranno dare qualche informazione in più e chiarire le cause del decesso.