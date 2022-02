Il 34 anni Marco Bonanomi trovato morto su una spiaggia in Brasile: riconosciuto dal tatuaggio Il 34enne Marco Bonanomi è stato trovato morto vicino a una spiaggia in Brasile: era arrivato in Sud America prima di Natale. Non si avevano più sue notizie da almeno un mese.

A cura di Giorgia Venturini

Non si avevano più sue notizie da circa un mese. Da quando era partito per il Brasile prima di Natale per raggiungere la sua compagna. E proprio nel Paese del Sud America Marco Bonanomi, 34enne che abitava a Montevecchia nel Lecchese, è stato trovato morto: il suo corpo era in evidente stato di decomposizione tanto che non è stato possibile eseguire l'autopsia sulla sua salma. L'identificazione del cadavere è stata possibile solo tramite l'esame del Dna.

Il viaggio in Brasile prima di Natale

A dare l'allarme e a trovare il corpo sarebbe stata proprio la sua fidanzata: il brianzolo è stato trovato morto – come riporta Il Giorno – in un bosco vicino a una spiaggia del Sud del Brasile. Lo Stato è quello del Paranà. La donna lo avrebbe riconosciuto grazie a un tatuaggio, prima della conferma poi con il test del Dna. Quello che è accaduto è ancora tutto da chiarire: a indagare su quanto accaduto è ora la polizia brasiliana. Intanto i genitori e la sorella residenti a Merate, sempre in provincia di Lecco, sono stati informati tramite i funzionari del Consolato generale del Brasile in Italia. Il Ministero degli Esteri italiano sta cooperando con la polizia brasiliana con l'obiettivo di cercare al più presto la verità su quanto accaduto. Intanto tutta la comunità di Montevecchia ha fatto le condoglianze alla famiglia.