La classifica Eduscopio dei migliori licei di Milano: primi Sacro Cuore e Leonardo Da Vinci Eduscopio ha pubblicato la classifica delle migliori scuole d’Italia del 2022. Per quanto riguarda Milano, i primi posti restano invariati dall’anno scorso. Più licei periferici nei podi.

A cura di Enrico Spaccini

Primi posti ben ancorati e podi sempre più di periferia. Può essere riassunta così l'ultima classifica milanese pubblicata da Eduscopio, l'atlante delle migliori scuola superiori d'Italia redatto dal 2014 da Fondazione Agnelli. Un'indagine eseguita non in base al voto di maturità, ma all'andamento nel primo anno di università. O, nel caso degli Itis e professionali, all'indice di occupazione a due anni dalla maturità. Criteri considerati, quindi, come "esterni" alle scuole.

Per l'ultima classifica sono stati analizzati 1.289.000 diplomati di 7.700 scuole in tutto il Paese, negli anni scolastici tra il 2016 e il 2019. Di questi, oltre 700mila sono universitari.

La classifica dei licei milanesi

Il sito di Eduscopio consente di consultare la mappa dei licei in base alla distanza dal centro della città. Considerando il più breve, quello di 10 km, i primi posti non cambiano rispetto ai risultati del 2021.

Il liceo classico primo classificato è infatti ancora quello del Sacro Cuore, che registra una media voti nei primi esami universitari dei suoi ex studenti pari a 27,9. Al secondo posto sale invece il "Giulio Casiraghi" di Cinisello Balsamo, seguito da "Alexis Carrel". Quello più periferico dei tre, quindi, è l'unico pubblico a conquistare il podio.

Per quanto riguarda il liceo scientifico, vince per il terzo anno consecutivo il "Leonardo Da Vinci" con una media di 28,95. Al secondo posto rimane "Alessandro Volta" mentre al terzo sale il privato del Sacro Cuore.

Il "Virgilio" di piazza Graziadio Isaia Ascoli comanda ancora la classifica dei licei di scienze umane. Al secondo posto sale di nuovo "Erasmo da Rotterdam" di Sesto San Giovanni mentre terzo si piazza "Carlo Tenca". Questo indirizzo si conferma ancora come l'unico tra i licei ad avere solo scuole pubbliche.

Le prime due posizioni dei licei linguistici sono invece occupati da istituti privati. Primo è ancora il "Civico Manzoni", con una media voti di 26,61, mentre secondo è lo "Zaccaria". Questo, anche se ha una media di 29,57, paga il fatto che l'indice dei crediti ottenuti, quello che tiene conto dei diversi gradi di difficoltà dei corsi di laurea, è molto più basso. Chiude il podio "Educandato statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa", che spinge fuori il "Virgilio".

Infine, il podio dei licei artistici rimane invariato dall'anno scorso: il Sacro Cuore guida la classifica con la media voti pari a 27,13, seguita da "Enrico De Nicola" di Sesto San Giovanni e il "Caravaggio".

Gli istituti tecnici e professionali

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, il valore di cui tenere conto principalmente è l'indice di occupazione. Ecco allora che tra gli economici spicca il "Regina Mundi" e tra i tecnologici "Enrico Mattei" di San Donato Milanese. Per quanto riguarda i professionali, il "Carlo Porta" è primo tra i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità, il "Maxwell-Settembrini" tra industria e artigianato.