L'imprenditore Alberto Genovese è stato arrestato il 7 novembre per violenza sessuale. La 18enne che lo ha accusato ha raccontato la sua terribile esperienza nel corso della trasmissione ‘Live non è la d'Urso' condotta da Barbara d'Urso. "Dopo il suo arresto miei ricordi si sono fatti sempre più precisi. E la cosa che mi fa più male è sentire i commenti di queste persone che cercano di darmi una colpa o di giustificare quello che mi è stato fatto. Quello che ho vissuto io, quelle ore di paura non si possono neanche immaginare. Ho avuto paura di morire, ho rischiato di morire. Ho avuto paura di non poter rivedere più la mia mamma, il mio papà, le mie sorelle, i miei amici", ha raccontato la ragazza. Quelle feste finite nel mirino degli investigatori non sono mai state percepite dalla 18enne "come pericolose in nessun modo, non ho mai percepito questo ambiente come viscido. Andavo lì per divertirmi e mi sono ritrovata a vivere un inferno. Penso che manchi tanta sensibilità riguardo all'argomento perché molta gente parla, molta gente specula, molta gente commenta. Mi sono vista dipinta in tanti modi, cosa che comunque non giustificherebbe quello che mi è stato fatto ma mi infastidisce perché io non sono così. Io, che sono la vittima, mi sono sentita più volte offesa, più volte attaccata ingiustamente perché dopo tutto quello che ho vissuto, quest'ulteriore ‘violenza mediatica' non penso assolutamente sia giusta. In questo momento chiederei un po' di umanità a tutti".

I fatti che hanno portato all'arresto di Genovese

La ragazza ha denunciato di essere stata stordita con un mix di droghe e di essere stata violentata in casa di Genovese la notte tra il 10 e l'11 ottobre scorso. Era stata chiusa in una camera con un bodyguard di guardia alla porta. Genovese è accusato di violenza sessuale, spaccio di droga e sequestro di persona. La giovane vittima ha detto agli investigatori di essere stata ammanettata, legata e violentata per ore, anche in stato di incoscienza e anche mentre gridava disperatamente ‘aiuto'. Una volta ripresa coscienza ha chiesto aiuto al 118 ed è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli di Milano, dove i medici hanno accertato lo stupro. "Chiedo di disintossicarmi perché da quattro anni sono dipendente dalla cocaina. Quando sono sotto gli effetti della droga non riesco a controllarmi", ha dichiarato Genovese al gip.