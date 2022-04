Isolata al San Gerardo di Monza la nuova variante Omicron 4 Ieri 29 aprile è stata isolata all’ospedale San Gerardo di Monza la nuova sottovariante BA.4 di Omicron: a riuscire nell’identificazione è stato il laboratorio di Microbiologia diretto dalla dottoressa Annalisa Cavallero.

A cura di Giorgia Venturini

Ospedale San Gerardo Monza

La nuova sottovariante BA.4 di Omicron è stata isolata al San Gerardo di Monza. Lo rende pubblico lo stesso ospedale lombardo che tramite un comunicato stampa ha sottolineato che fino a ieri 29 aprile "non era ancora stata sequenziata in Italia". A identificare la nuova variante del virus SARS-CoV-2 al vaglio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è stato il laboratorio di Microbiologia diretto dalla dottoressa Annalisa Cavallero. Il laboratorio e il suo team porta quotidianamente avanti il lavoro di genotipizzazione del virus ed "è inserito nella rete lombarda e italiana dei laboratori che si occupano di identificazione e isolamento delle varianti".

Direttore Asst: "Trovare le varianti è fondamentale per le cure"

Il Direttore Generale della Asst Monza Silvano Casazza ha sottolinea che "trovare con rapidità varianti è fondamentale per improntare al meglio le cure". E poi ha aggiunto: "In questa particolare circostanza sono orgoglioso del lavoro svolto dal nostro laboratorio, tra i primi in Italia per qualità". A fare i complimenti al team dell'ospedale San Gerardo è stata anche la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti: "Mi complimento con il laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza una vera eccellenza della ricerca e che conferma la vigilanza attenta e massima che Regione Lombardia mantiene sul Covid-19".

Calano i ricoveri Covid negli ospedali lombardi

Intanto ieri in Lombardia i casi Covid registrati sono 7.631 su 59.522 tamponi effettuati, mentre sono stati segnalati altri 26 decessi (ieri erano stati 9) per un totale che da inizio pandemia in Lombardia è arrivato a 39.915 vittime. Calano i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 8.634 contagi su 65.725 tamponi. A livello ospedaliero, calano i ricoveri in area medica e cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.