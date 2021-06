Due fratelli di Rovato, in provincia di Brescia, sono stati arrestati per aver accoltellato un ragazzino di 16 anni. Stando a quanto spiegano i carabinieri di Brescia, la settimana prima del tentato omicidio i due avevano avuto un litigio con la vittima. Discussione che i fratelli non hanno dimenticato tanto da far scattare una spedizione punitiva verso il minore: i due lo hanno raggiunto a bordo dell'auto del padre, su cui sono risaliti per tornare a casa una volta aver ferito al torace il ragazzino. Di loro poi si erano perse le tracce.

Il 16enne non è in pericolo di vita

Il giovane sanguinante è stato soccorso e trasferito in ospedale: fortunatamente il fendente utilizzato per ferire il giovane non ha raggiunto il cuore e così il minore si è salvato. Una delle accoltellate gli ha causato una lesione muscolare a un braccio che ha richiesto l'intervento chirurgico. Tutte ferite ritenute guaribili con 20 giorni di prognosi. Mentre per i due fratelli i carabinieri della stazione d'Iseo hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari della Procura di Brescia.

Ferito anche l'amico del 16enne intervenuto per difenderlo

Dalle indagini è emerso che i fatti erano accaduti lo scorso 5 giugno a Iseo: i due fratelli si sono scagliati oltre che contro il 16enne anche contro l'amico della vittima di 20 anni. Questo infatti avrebbe cercare di sollevare un braccio per difendere l'amico, riportando lesioni guaribili in 10 giorni. Ora i due fratelli dovranno rispondere di tentato omicidio: il fratello maggiore è stato portato dai carabinieri al carcere di Brescia mentre il minorenne dovrà scontare la misura cautelare in un istituto di pena minorile di Milano.