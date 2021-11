Investì e uccise un 87enne mentre viaggiava a 23 chilometri orari: condannata 86enne Una 86enne è stata condannata a 8 mesi per omicidio stradale: nel 2018 ha investito e ucciso un 87enne nonostante viaggiasse a 23 chilometri orari.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna di 86 anni è stata condannata per omicidio stradale a Milano: la vicenda risale al 2018 quando l'anziana, che viaggiava sulla sua automobile a 23 chilometri all'ora, aveva investito e ucciso un uomo di 87 anni. La pensionata adesso dovrà scontare una pena di otto mesi. A stabilirlo è stata la Corte d'appello del tribunale del capoluogo meneghino. Non è escluso che la donna decida di ricorrere in Cassazione.

L'uomo era spuntato all'improvviso e senza attraversare sulle strisce

L'incidente era avvenuto in via Solari: secondo la ricostruzione, l'anziano stava attraversando la strada per andare a prendere il tram quando è stato investito da una Fiat Punto. L'uomo è spuntato all'improvviso e stava attraversando la strada, ma non sulle strisce pedonali. Aveva solo alzato un braccio per farsi vedere dell'autista del tram. La donna, nonostante stesse guidando piano, aveva pure frenato. L'auto ha colpito l'87enne a una gamba facendolo così cadere. Nella caduta, il pensionato ha sbattuto violentemente la testa. La vittima è poi morta dopo tre mesi di agonia.

La condanna in primo grado e il possibile ricorso in Cassazione

Da lì è iniziata la vicenda giudiziaria. L'86enne è stata imputata in un processo per omicidio stradale. I giudici, in primo grado, avevano condannato l'anziana a una pena di un anno e otto mesi. La signora ha quindi ricorso in Appello. In secondo grado i giudici hanno tento conto del concorso colposo dell'anziano e di come avesse attraversato la strada. Per questo motivo, hanno deciso di ridurre la pena. Nonostante questo però, con molta probabilità, l'anziana deciderà di ricorrere anche in Corte di Cassazione.