Uccise una donna e ne nascose il corpo in una valigia: condannato a 10 anni e 8 mesi L’uomo era stato condannato già in Spagna per l’omicidio di un’altra donna: dopo aver scontato la sua pena, è stato estradato in Italia.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Aveva ucciso una donna a Olgiate Olona (Varese) e ne aveva nascosto il cadavere in una valigia e oggi, martedì 30 novembre, è stato condannato in primo grado con rito abbreviato dal tribunale di Busto Arsizio: Teofilo Apolinar Galarza Melendez, questo il nome dell'omicida, dovrà scontare una pena di dieci anni e otto mesi di reclusione. Melendez è stato condannato per l'omicidio dell'ex fidanzata Marilù Flores Gallardo, la 24enne morta nel 2006. L'uomo l'ha strangolata al culmine di una lite.

Era stato già condannato in Spagna per un altro omicidio

Dopo averla uccisa, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo aveva nascosto il cadavere della vittima in una valigia. Aveva poi fatto perdere le sue tracce fin quando non è stato arrestato nel 2010 in Spagna. Anche qui infatti è stato arrestato per l'omicidio di un'altra donna. Il tribunale spagnolo lo ha poi condannato a undici anni di carcere. Dopo aver scontato la sua pena, nell'aprile del 2021 è stato estradato in Italia per il processo della 24enne. La pubblica ministero Francesca Parola aveva chiesto una condanna a quattordici anni di carcere.

Il cadavere nascosto in una valigia

L'avvocato difensore invece aveva chiesto che venissero escluse sia l'aggravante dei futili motivi che quella della minorata difesa. Il giudice dell'udienza preliminare, Piera Bossi, ha poi deciso di accogliere la linea della difesa. Il gup ha inoltre riconosciuto le attenuanti date dalla confessione dell'omicidio e dall'indicazione del luogo in cui era stato nascosto il corpo. Il cadavere infatti è stato trovato nelle fogne avvolto da un sacco di plastica.