Investe e uccide un ciclista, poi scappa: si ferma solo per togliere la bici da sotto le ruote La responsabile è stata individuata grazie alla testimonianza di un passante che, la mattina dello scorso 8 ottobre a Olginate (Lecco), l’ha aiutata a togliere la bicicletta incastrata sotto le ruote della macchina. Era ubriaca, ben tre volte oltre il limite.

Ha travolto in pieno e ucciso Boukare Guebre, 39 anni, che all'alba dello scorso 8 ottobre stava pedalando lungo la provinciale 72 a Olginate (Lecco) per andare al lavoro. La conducente del mezzo, 35 anni, è scappata senza neanche fermarsi a prestare soccorso all'uomo, lasciandolo agonizzante a bordo strada.

È stata individuata oggi grazie alla testimonianza di un passante che, quella mattina, l'ha aiutata a togliere la bicicletta incastrata sotto le ruote della macchina. Era ubriaca, ben tre volte oltre il limite consentito per legge, e la patente le era appena stata restituita dopo il ritiro a febbraio di quest’anno proprio per guida in stato di ebbrezza: la giovane donna, adesso, è accusata di omicidio stradale e omissione di soccorso.

La 35enne, arrestata oggi dai Carabinieri della compagnia di Merate, si trovava al volante della Polo grigia quando ha investito l'operaio 39enne, padre di tre figli. Dopo l'impatto ha tentato di proseguire la marcia, ma si è dovuta fermare a qualche centinaio di metri di distanza dal luogo dell'incidente: la bicicletta dell'uomo si era incastrata sotto le lamiere del mezzo, impedendole di andare avanti.

È qui che entra in scena il testimone, un giovane straniero che, come Boukare Guebre, si sta recando al lavoro. Vede la donna in difficoltà, si avvicina e la aiuta a rimuovere i rottami della bicicletta. Ma dopo l'operazione si insospettisce, e scatta una foto alla targa della macchina. Sospetti confermati quando decide di tornare indietro e camminare lungo la provinciale: trova il corpo dell'uomo investito, ancora agonizzante, all'interno di un fosso. Morirà entro poche ore.