video suggerito

Investe 4 persone sul marciapiede a Milano, il guidatore positivo all’alcoltest: è indagato per omicidio stradale Il conducente 55enne è risultato positivo all’alcoltest. Ma non si esclude l’ipotesi del malore improvviso, dal momento che già in passato l’uomo sarebbe stato ricoverato in seguito ad alcune crisi epilettiche. Il bilancio dell’incidente in via Boccaccio è di un morto e tre feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'autista del furgone che ieri pomeriggio in centro a Milano ha investito e ucciso un turista svizzero, ferendo gravemente altri tre passanti, è è stato iscritto nel registro degli indagati dal pm Ilaria Perinu per omicidio e lesioni stradali.

Dai primi accertamenti della polizia locale, il conducente 55enne è risultato positivo all'alcoltest. Ma non si esclude comunque che a fargli perdere il controllo del mezzo sia stato un malore improvviso, dal momento che già in passato l'uomo sarebbe stato ricoverato in ospedale a seguito di alcune crisi epilettiche.

Per il momento è di un morto e un ferito grave il bilancio provvisorio del maxi incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 1 agosto in via Boccaccio, all'angolo con piazza Giovine Italia (Conciliazione). Un furgone ha investito quattro pedoni, travolgendoli all'imbocco delle strisce pedonali. A perdere la vita è stato un 51enne svizzero, Stefan Ott, in vacanza a Milano. L'uomo, a cui era stato amputato un braccio, è deceduto al Niguarda intorno alle 18, dopo aver perso molto sangue.

Critiche invece le condizioni di un 21enne tedesco, che ha riportato un trauma cranico e contusioni al volto, a gambe e braccia, mentre sono stati coinvolti in maniera lieve un 50enne e la fidanzata del ragazzo, accolta in un bar della zona per i primissimi soccorsi. "Da quello che mi è sembrato di vedere il conducente del furgone era lì, ha prestato soccorso, poi sono arrivati i vigili, l'hanno chiamato per chiarire l'accaduto ed è andato via con l'ambulanza", è stata la testimonianza di un barista che lavora in via Boccaccio.