Invasione di cimici in alcune abitazioni del Comasco: “I muri pieni di questi insetti” È in corso una vera e propria invasione di cimici in alcune zone del Comasco. Gli insetti non sono pericolosi per l’uomo ma possono essere fastidiosi a causa di una sostanza maleodorante che spruzzano dal torace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Fonte: Sei di Cantù se…

In provincia di Como, negli ultimi giorni, sono molte le segnalazioni dei cittadini che lamentano quella che sembra essere una vera e propria invasione di insetti. Più nello specifico si tratterebbe di cimici, che sfruttano l'assenza di zanzariere, piccoli fori nelle tapparelle e nelle pareti per introdursi nelle abitazioni. Le segnalazioni hanno riguardato le zone tra Cantù e Cermenate.

"Buonasera a tutti.. Una domanda: ma voi non siete infestati dalle cimici? Io abito ad Asnago ed i muri del mio condominio sono pieni.. ma abbassando la tapparella stasera mi sono trovata davanti questo! Che voi sappiate il comune non può fare nulla? Grazie mille", scrive una utente del gruppo Sei di Cantù se.. che ha poi ricevuto decine di risposte.

Le cimici verdi e la cimice asiatica che stanno "invadendo" la provincia di Como

Si tratta di piccoli insetti che entrano in casa, attratti dal calore delle stanze e dall'anidride carbonica emessa dal corpo umano e dalle piante. Le specie che sono visibili in questo periodo sono le cimici verdi della famiglia Nezara viridula e Palomena prasina e la cimice asiatica Halyomorpha halys, che non sono assolutamente pericolose per l’uomo ma possono essere molto fastidiose perché se disturbate spruzzano una sostanza maleodorante da alcune ghiandole che hanno sul torace.

I rimedi anti cimice

Per evitare che gli insetti possano invadere casa è consigliabile installare delle zanzariere e sostituire gli inflissi e le tapparelle danneggiati, ed eliminare l’umidità sia dentro che fuori casa perché le cimici tendono a cercare l'acqua.

Infine, è importate sigillare il cibo in contenitori di vetro e quando possibile piantare dell'aglio o creare una soluzione a base di aglio da spruzzare negli ambienti domestici perché questo alimento è l'antiparassitario naturale per eccellenza che viene utilizzato contro qualsiasi tipo di insetto.