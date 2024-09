Febbre Dengue, 5 casi in 2 settimane di persone che non si sono mosse dall’Italia: contagiati a Brescia

video suggerito

Nella giornata di ieri, lunedì 23 settembre, a Bornato, frazione di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, si è registrato un ulteriore caso autoctono di dengue, si tratterebbe di un residente del posto che non ha effettuato viaggi all'estero. Salgono a cinque i casi accertati nelle ultime due settimane, di cui quattro a Bornato e uno a Ospitaletto che risale al 10 settembre scorso. Trattandosi di un focolaio l'Agenzia della tutela della salute ha provveduto a comunicare al sindaco le azioni da mettere in atto per la disinfestazione.

Il quinto caso autoctono in due settimane

Si tratta del quinto caso autoctono di Dengue registrato nelle ultime due settimane. I quattro cittadini di Bornato, una piccola frazione di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, fanno parte di tre nuclei familiari imparentati e hanno avuto contatti con il primo caso registrato nel comune di Ospitaletto il 10 settembre scorso. Tuttavia, per confermare l'effettiva correlazione si dovrà attendere l'esito dei test di laboratorio.

La indicazioni dell'Agenzia della tutela della salute

L'Agenzia per la Tutela della Salute di Brescia ha diramato una nota in cui ha voluto sottolineare come tutti gli infetti stiano bene pur avendo presentato i sintomi generali dell'infezione (febbre, mal ti testa, dolori articolari, vomito). Inoltre, trattandosi di un focolaio, ha comunicato al sindaco di Cazzago San Martino le direttive che dovranno essere seguite durante la disinfestazione in adempimento alle indicazioni del Piano nazionale arbovirosi. Dovrà essere sanificata un'area di 400 metri dalla residenza di ciascuno degli infetti. Inoltre, dovrà essere sanificata un'ulteriore area di 200 metri per la quinta persona positiva.

Il Dipartimento veterinario dell'Ats prosegue con le attività di monitoraggio volte a individuare la presenza di zanzare infette e utili a verificare l'efficacia della disinfestazione attraverso il posizionamento di trappole. Sempre nella nota dell'agenzia viene sottolineato come a partire da oggi parta un nuovo giro di test: "L'Asst Spedali Civili effettuerà da martedì 24 settembre a sabato 28, dalle 8.30 alle 12.30, le indagini sierologiche, su base volontaria, sugli abitanti di Bornato nel punto prelievi della Casa di comunità di Ospitaletto".