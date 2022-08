Intervento record a Monza: asportato un tumore “gigante” di oltre 10 chili Intervento da record per una 70enne brianzola al Policlinico di Monza, dove le è stato asportato un tumore all’ovaio di 10,5 chili di peso e 40 centimetri di diametro (in media è intorno ai 3 centimetri).

Foto di repertorio

Lei era magra, magrissima. Eppure ultimamente aveva un addome stranamente rigonfio, come pieno d'aria.

Il motivo? Scoperto dopo le analisi in ospedale: un tumore all'ovaio, così grande da causarle difficoltà di movimento e di respiro. Prontamente operato al Policlinico di Monza, da parte dell'equipe chirurgica del dottor Luca Buonaiuto e del primario del Dipartimento di Chirurgia Generale Oncologica e Bariatrica Mattia Pizzi, si è rivelato un peso da record: ben 10 chili e mezzo, per 40 centimetri di diametro. Un peso considerevole, su una donna di 60 chili.

La scoperta al Pronto soccorso

La donna è una 70enne della Brianza, che la settimana scorsa si è presentata in Pronto Soccorso a Monza lamentando dolori lancinanti nella parte bassa dell'addome. L'esame aveva in seguito evidenziato una massa e un tumore all'ovaio destro di dimensioni elevate. Molto elevate, se si considera che di solito le masse tumorali raggiungono al massimo i 3, 4 centimetri di diametro.

Il tumore asportato a Monza

L'intervento chirurgico

Così la 70enne è finita sotto i ferri per circa 40 minuti: il tempo di asportare l'enorme massa dall'addome attraverso le tradizionali procedure chirurgiche. Già dimessa, la signora adesso si trova nella tranquillità della propria abitazione. E, a chi gliel'ha chiesto, ha confessato di sentirsi "molto più leggera". Come se avesse 10 chili in meno sulle spalle. Anzi, sulla pancia.