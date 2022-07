Indagato ex assessore di Fratelli d’Italia e tre vigili urbani a Cologno Monzese Sotto inchiesta l’ex assessore comunale di Cologno Monzese Salvatore Lo Verso (Fratelli d’Italia) e tre vigili urbani. Avrebbero chiesto di cancellare alcune multe e di modificare alcune sanzioni a favore dei destinatari.

Avrebbero chiesto di cancellare alcune multe e di modificare alcune pratiche. Verbali spariti dai cassetti, sanzioni modificate per favorire il destinatario del provvedimento. Sotto inchiesta l'ex assessore comunale di Cologno Monzese Salvatore Lo Verso (Fratelli d'Italia) e tre vigili urbani. A denunciarli il comandante Silvano Moioli. Un sodalizio tra polizia locale e l'amministratore comunale, a insaputa dei colleghi di polizia e della giunta comunale: adesso i quattro sono indagati per falso. Un clima pesante di pressioni politiche, secondo quanto denunciato dal comandante.

La situazione a Cologno Monzese

La giunta leghista guidata dal leghista Angelo Rocchi è caduta pochi giorni fa, per decisione del prefetto Angelo Saccone: al suo posto, verosimilmente fino alla primavera 2023, un commissario straordinario. Un sindaco eletto a furor di popolo: Rocchi aveva infatti conquistato quasi il 59 per cento dei voti, vincendo già al primo turno. La sfidante principale del centrosinistra, Alessandra Roman Tomat, si era fermata a un risicato 25 per cento. Cosa è successo, allora?

Colpa di alcuni consiglieri della maggioranza che hanno tenuto sotto scacco la Giunta facendo continuamente mancare il numero legale, senza riuscire così ad approvare il bilancio comunale. Problemi politici interni alla maggioranza di centrodestra, con ribellione finale dei consiglieri leghisti contro il sindaco.

A far traboccare il vaso, l'ultima seduta dello scorso 4 luglio. Cinque consiglieri leghisti su sette avevano fatto sapere che non si sarebbero presentati. La seduta sarebbe stata quindi destinata a finire nel nulla, come altre precedenti. Poi lo stop del prefetto: "Adesso basta".