Incidente sull’Asse interurbano a Bergamo, coinvolte diverse auto: tra i feriti ci sono tre bambine

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 26 luglio 2025, si è verificato un incidente stradale all'altezza dell'uscita per l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Diverse automobili sono rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto riportato dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto alle 11.48. Per cause ancora da accertare, alcune automobili si sono scontrate. La centrale operativa di Areu ha invito sul posto, in codice rosso, i medici e i paramedici che sono arrivati con quattro ambulanze e due automediche. Sono undici le persone coinvolte. Si tratta di cinque uomini di 24, 44, 49, 53 e 67 anni, tre donne di 33, 36 e 50 anni e tre bambine: una di cinque anni e due di tre anni.

Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. Una persona è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Seriate, un'altra in codice verde all'ospedale Papa Giovanni XXIII, due in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII, una in codice giallo all'ospedale Gavazzeni e un'altra in codice verde all'ospedale di Seriate.

Sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Bergamo e i vigili del fuoco. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico.