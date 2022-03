Incidente sul Monte Forcellina, scivola per diversi metri sulla neve: morto un uomo di 62 anni Il 62enne, di cui ancora non si conoscono le generalità, non era da solo: con lui c’era anche una donna che fortunatamente, stando alle prime informazioni, non avrebbe riportato gravi ferite.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia in montagna. Un uomo di 62 anni ha perso la vita mentre si trovava sul Monte Forcellina, in provincia di Sondrio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma nonostante il loro tempestivo intervento purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Il 62enne, di cui ancora non si conoscono le generalità, non era da solo: con lui c'era anche una donna che fortunatamente, stando alle prime informazioni, non avrebbe riportato gravi ferite.

Non è chiara la dinamica dell'incidente

Sulla base di quanto riportato in una nota diramata dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 marzo, alle ore 14.14. Per il momento si hanno poche informazioni circa la dinamica dell'incidente: i due si trovavano sul versante Trepalle. Dopo aver ricevuto l'allarme, i medici e i paramedici del 118, insieme al Soccorso Alpino e ai carabinieri, sono intervenuti in codice rosso. Questi ultimi svolgeranno i rilievi per cercare di comprendere le cause.

La donna non è stata portata in ospedale

Sia il 62enne che la donna (non si conosce la sua età), sarebbero scivolate per diversi metri. L'uomo sarebbe stato per diverso tempo sommerso nella neve. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'escursionista non c'era più nulla da fare: è stato constato il decesso. La donna che si trovava con lui, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, non è stata portata in ospedale. Non è chiaro se i due siano parenti o amici. È certo che la donna, una volta ripresasi da quanto vissuto, potrà fornire maggiori dettagli sull'incidente.