video suggerito

Valanga in Alta Valtellina, escursionista travolta dalla neve: è morto Valanga in Alta Valtellina: nella giornata di oggi, giovedì 25 aprile, un escursionista è stato travolto e ucciso. La Procura di Sondrio è stata informata dell’incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I tecnici del Soccorso alpino al lavoro sullo Stelvio

Nella giornata di oggi, giovedì 25 aprile, si è verificato un incidente sulla neve in Alta Valtellina, in provincia di Sondrio. Una persona è rimasta travolta e uccisa da una valanga. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, la Guardia di finanza, l'unità cinofila del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e l'elisoccorso.

Sono ancora poche le informazioni su quanto accaduto. L'incidente è avvenuto tra il bivacco Colombo e la cima del Cevedale a circa 3.700 metri di quota. L'escursionista faceva parte di una brigata di nove persone. Stando ai primi accertamenti, intorno alle 14.50, cinque di loro sono scesi da un versante altri quattro invece dalla normale via della Punta Cevedale.

Tre di questi si sono tenuti più a sinistra mentre il quarto più a destra e avrebbe provocato la valanga che lo ha travolto e ucciso. Le persone che si trovavano con lui hanno subito chiamato i soccorritori. Purtroppo per l'escursionista non è stato possibile far altro se non dichiararne il decesso. Per il momento non sono note le sue generalità. Gli elicotteri di Elisondrio ed Elibolzano hanno recuperato il corpo e portato la squadra alla base.

Nel frattempo è stata informata la procura di Sondrio: le indagini sono state affidate ai militari del Sagf (Scuola alpina della Guardia di finanza) di Bormio che dovranno ricostruire l'intera dinamica. Sono stati informati anche i carabinieri.