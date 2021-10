Incidente sul lavoro in una vetreria a Travagliato: grave un operaio di 44 anni A Travagliato, comune in provincia di Brescia, si è verificato un incidente sul lavoro. In una vetreria è rimasto gravemente ferito un operaio di 44 anni. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale con un trauma al torace e all’addome e sarebbe in gravi condizioni. Sul posto dell’incidente anche le forze dell’ordine, per ricostruire la dinamica della vicenda.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. In una vetreria dell'azienda Polo Glass, è rimasto gravemente ferito un operaio di 44 anni. L'incidente si è verificato a Travagliato, comune in provincia di Brescia, nella giornata di oggi venerdì 22 ottobre. Il 44enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale e sarebbe in gravi condizioni. Sul posto dell'incidente anche le forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica della vicenda, e i tecnici dell'Azienda della tutela della salute.

Trasferito in codice rosso per un trauma al torace e all'addome

L'allarme all'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 13.45. In via Mulini 124 sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Avrebbe riportato un trauma al torace e all'addome. I carabinieri e l'Ats stanno al momento verificando che tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Secondo una prima ricostruzione, riportata dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", l'uomo stava lavorando su una struttura sopraelevata quando, a causa di un impatto con il carroponte, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto.

A Nerviano due incidenti sul lavoro

Solo una settimana fa si sono verificati altri due incidenti sul lavoro a Nerviano, comune in provincia di Milano. Nello stesso giorno, il 15 ottobre, un uomo di 66 anni è rimasto folgorato mentre lavorava in una cabina interna all'azienda MD plast. L'uomo è stato trasferito con urgenza all'ospedale di Legnano. Sempre nella stessa giornata un oltre operaio è precipitato dal tetto di un capannone. Anche in questo caso, a causa del grave trauma cranico riportato, l'uomo è stato trasferito in codice rosso in ospedale.