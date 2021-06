Un operaio è rimasto ustionato al viso dopo essere entrato in contatto con l'acido. L'ennesimo incidente sul lavoro è accaduto la mattina di oggi martedì 29 giugno in un'azienda di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, che si occupa di rifiuti industriali. Stando a una prima ricostruzione di quanto è accaduto, l'operaio, un uomo di 46 anni, era impegnato in una lavorazione all'interno dell'azienda poco prima delle 10 quando è entrato in contatto con l'acido tanto da rimanere ferito alla faccia.

Trasferito in ospedale in elisoccorso

In azienda subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118 con un'ambulanza e un elisoccorso. L'operaio è stato trasportato al Niguarda dove le sue condizioni sono apparse fin da subito serie: non risulterebbe però in pericolo di vita. Intanto i carabinieri della compagnia di San Donato e gli agenti della polizia locale, che anche loro in poco tempo hanno raggiunto l'azienda di Peschiera Borromeo, sono ora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Resta ancora soprattutto da capire se l'operaio indossava tutti i meccanismo di protezione quando è venuto a contatto con l'acido.

Ieri un altro operaio era rimasto schiacciato da delle travi di ferro

Ieri lunedì 28 giugno un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Gorle, nella Bergamasca. L'ennesimo incidente sul lavoro si è verificato attorno alle 13 di oggi lunedì 28 giugno quando l'uomo, un camionista di 49 anni, era impegnato nella fase di scarico del proprio camion durante una della sue tante consegne. Dalla prima ricostruzione di quanto accaduto, il 49enne aveva consegnato delle travi di ferro e proprio queste nella fase di scarico hanno fatto sbilanciare il muletto e sono cadute sul camionista. Poi la corsa d'urgenza in ospedale, dove resta ancora ricoverato.