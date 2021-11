Incidente stradale in Valtellina, Ape car si ribalta e finisce fuori strada: morto un uomo di 72 anni Tragico incidente stradale in provincia di Sondrio: un uomo si trovava alla guida della sua Ape Car quando ha perso il controllo ed è finito fuori strada morendo poi poco dopo. Inutili i tentativi di rianimarlo.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragico incidente stradale in provincia di Sondrio. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 novembre, un uomo è morto dopo essere finito fuori strada con un mezzo che stava guidando. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e chiarire la dinamica della vicenda.

L'uomo è morto sul colpo

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno alle 16.44. L'incidente è avvenuto a Ganda di Lanzada lungo la strada che conduce al cimitero. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, l'uomo sarebbe finito fuori strada con la sua Ape Car. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118, in codice rosso, a bordo di un'ambulanza. È intervenuto anche l'elisoccorso. Nonostante questo però per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è stato dichiarato il decesso. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno recuperato il veicolo.

Altro tragico incidente a Milano

Un altro incidente mortale si è verificato sempre questo pomeriggio a Milano in via Antonio Cechov. Uno scooter si è scontrato violentemente contro un'auto. Nell'impatto è morto un uomo di 49 anni che era in sella alla moto. Con lui c'era anche una ragazza di 15 anni che è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Il 49enne era stato trasferito all'ospedale San Carlo in arresto cardiocircolatorio, ma è morto poco dopo essere arrivato. Presenti anche le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica.