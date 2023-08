Incidente stradale a Rezzato (Brescia), morto un motociclista dii 39 anni Per il 39enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica, ma i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvare la vita all’uomo.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, domenica 13 agosto, sulla strada provinciale 45bis all'altezza del comune di Rezzato, provincia di Brescia. Stando a quanto si apprende, ha perso la vita un motociclista di 39 anni residente a Bergamo, di cui ancora non è stata resa nota l'identità. La sua moto si è scontrata, per cause ancora da accertare, con un furgone che procedeva in direzione di Brescia. Per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica, ma i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvare la vita all'uomo. Il conducente del furgone, invece, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso in codice verde.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada e hanno disposto la riapertura della sp 45bis. La polizia stradale si sta occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Forti ripercussioni sul traffico, con lunghe code fino alla sera.