Incidente stradale a Ghedi, schianto frontale tra due auto: morta una donna Nella mattinata di oggi a Ghedi, comune in provincia di Brescia, si è verificato un terribile frontale tra due auto: una donna è morta mentre un’altra è stata ricoverata in codice giallo in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Al momento non è ancora chiara la dinamica della vicenda.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale a Ghedi (Fonte: Vigili del fuoco)

Tragico incidente stradale a Ghedi, comune in provincia di Brescia. Nella mattinata di oggi, lunedì 19 luglio, si è verificato un frontale tra due auto: nell'impatto è morta una donna mentre un'altra è stata ricoverata in ospedale. Sul posto si sono recate le forze dell'ordine che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Al momento non è ancora chiara la dinamica della vicenda né di chi sia la responsabilità dello scontro.

Una delle due donne è morta a causa dell'incidente

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 7.56 di questa mattina. L'incidente si è verificato sulla strada provinciale che collega Ghedi e Castenedolo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici a bordo di due ambulanze e un'automedica, i vigili del fuoco di Brescia e la polizia stradale di Brescia. A essere coinvolte sono due donne di 56 e 59 anni. Una di loro è morta mentre l'altra è stata trasportata alla Poliambulanza di Brescia in codice giallo. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Ieri sera a Milano, centauro si scontra con un'auto: ricoverato

Ieri sera un altro terribile incidente si è verificato su viale Ludovico Scarampo a Milano: un'auto si è scontrata con una moto e un uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni. Il motociclista si trova in questo momento all'ospedale San Carlo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe stato causato da una mancata precedenza.