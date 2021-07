in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella notte a Milano. Una moto e un'auto si sono scontrate tra loro per cause da accertare in via Ponte Nuovo, nell'omonimo quartiere della zona Nord della città compreso tra viale Monza e via Padova. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 2.30 del mattino di oggi, giovedì 1 luglio.

Il giovane motociclista è stato ricoverato d'urgenza: è in coma

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 oltre a una pattuglia della polizia locale. I soccorritori hanno subito capito la gravità delle condizioni dell'unica persona rimasta ferita, il conducente della moto. Si tratta di un ragazzo di 31 anni, S.F. le iniziali del suo nome, che nell'urto ha riportato un trauma cranio-facciale e una frattura esposta alla gamba destra. Il 31enne è stato caricato su un'ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravissime condizioni: stando a quanto riferito dall'Areu è in coma.

Per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità è intervenuta la polizia locale

Spetterà adesso agli agenti della polizia locale ricostruire la dinamica dell'incidente. I ghisa hanno effettuato i rilievi del caso nella strada teatro dell'incidente e dovranno accertare le eventuali responsabilità del motociclista o del conducente che guidava la macchina, di cui non sono state rese note informazioni ma che comunque è uscito illeso dallo schianto. Risale a due giorni fa l'ultimo grave incidente stradale a Milano: un 51enne in monopattino si era scontrato contro un camion, riportando gravi traumi alle gambe.