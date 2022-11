Incidente mortale a Cologno Monzese, un anziano è stato travolto da un’auto L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in viale Lombardia. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare niente per salvare a vita all’anziano.

A cura di Enrico Tata

Un uomo di 79 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile nel pomeriggio di oggi, domenica 6 novembre, a Cologno Monzese, provincia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in viale Lombardia. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare niente per salvare a vita all'anziano. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Sesto San Giovanni.

Secondo quanto riporta Milano Today, l'uomo investito era residente in città. Alla guida dell'automobile, una Bmw X1, c'era un ragazzo di 19 anni, di nazionalità italiana e senza alcun precedente alle spalle. Anche lui è residente nel paese alle porte di Milano.

Un altro pedone investito: 25enne travolto nei pressi dell'aeroporto di Malpensa

Un ragazzo di 25 anni è stato travolto da un'automobile in transito sulla strada statale 336, che conduce all'aeroporto di Malpensa. Il giovane è morto praticamente sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Busto Arsizio, provincia di Vaere, per effettuare i rilievi del caso.

Stando a quanto ricostruito, il pedone è stato preso in pieno da un'automobile nel tratto della statale che va da Cassano Magnago a Gallarate Est. A bordo della vettura, secondo quanto si apprende, c'erano due ragazzi di 21 e 24 anni. Il 25enne, residente nel paese di Orizzio, era da poco uscito da un locale dove aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. Stava camminando al buio al ciglio della strada. Evidentemente i due giovani a bordo della macchina non si sono accorti di lui e l'hanno travolto.