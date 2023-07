Incidente in Valtellina, macchina finisce contro un palo: morto un 40enne La vittima, Luca Franzini, ufficialmente residente a Mazzo di Valtellina ma domiciliato da anni a Milano, lavorava come tecnico specializzato per una importante azienda energetica.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale in Valtellina. Sulla strada provinciale 27, all'altezza del comune di Grosio, provincia di Sondrio, una Golf è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della luce. Il conducente della vettura, un uomo di 40 anni, è morto praticamente sul colpo. Lo schianto è avvenuto nel corso della serata di oggi, domenica 16 luglio. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari di Aureu, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per il 40enne non c0è stato niente da fare.

La vittima, Luca Franzini, ufficialmente residente a Mazzo di Valtellina ma domiciliato da anni a Milano, lavorava come tecnico specializzato per una importante azienda energetica. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava affrontando una rotonda che porta al centro di Grosio, quando ha perso improvvisamente il controllo della vettura e si è andato a schiantare contro un palo della luce. Andava a velocità troppo alta, oppure si è trattato di un malore improvviso? Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri.

Nelle prossime ore il magistrato di turno della procura di Sondrio deciderà se disporre l'autopsia sul cadavere del 40enne. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Morelli di Sondalo.