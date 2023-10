Incidente sul lavoro a Gallarate, treno investe un operaio di 30 anni: è gravissimo A Gallarate (Varese) un treno ha investito un operaio di trent’anni. L’incidente si è verificato oggi, lunedì 9 ottobre, alle 13.27. Il trentenne è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 9 ottobre, si è verificato un incidente ferroviario a Gallarate, comune che si trova nella provincia di Varese. Un uomo di trent'anni è gravemente ferito ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Circolo. Sul posto ci sono le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'incidente, sulla base di quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), si è verificato alle 13.29 e precisamente in via Olona al civico 120. Un treno avrebbe urtato a bassa velocità un uomo che si trova a bordo delle rotaie. Il trentenne è un operaio che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investito da una motrice che, a causa di una manovra errata, avrebbe sfondato un muro.

La persona ferita è un trentenne. I medici e i paramedici del 118, che sono arrivati a bordo di un'automedica e un'ambulanza, gli hanno fornito le prime cure sul posto. Ha riportato un trauma al torace, all'addome e a una gamba. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale Di Circolo di Varese: le sue condizioni sono gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute. Si stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.