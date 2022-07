Incidente con il parapendio per Vic di Radio Deejay: “Sono tanto rotto ma verrò riaggiustato” Incidente con il parapendio per Vic. Il conduttore di Radio Deejay è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta al suolo che gli ha procurato diverse contusioni serie.

Grande paura e dolore per il conduttore di Radio Deejay Vic che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a seguito di un incidente in parapendio. A darne notizia è lo stesso deejay che ha spiegato come, mentre stava atterrando, si è improvvisamente chiusa la vela, facendolo impattare violentemente al suolo. Il racconto di Vic è arrivato su Instagram dal letto di ospedale.

Incidente con il parapendio per Vic di Radio Deejay

L'incidente è andato in scena nella giornata di domenica nei pressi del Lago d'Iseo, in territorio Sale Marasino. Vic, al secolo Vittorio Lelli, classe 1972 di Monza, spiega che "atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me". Tanto il dolore per le contusioni rimediate, come ammesso dallo stesso deejay: "Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare", anche se qualche ferita ci metterà più tempo del previsto. Nonostante ciò, Vic ha cercato di rassicurare i suoi ascoltatori e colleghi spiegando che "tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore".

Chi è Vittorio Lelli

Ringraziamenti estesi anche agli amici e alle persone che gli sono state vicino in questi giorni un po' delicati: "Sono stato travolto da un'ondata d'amore gigantesca", ha detto commosso. Poi, a chi gli manda un messaggio in direct ha detto di non riuscire a rispondere subito a tutti perché fa un po' fatica. Il deejay che negli anni ha condotto programmi insieme a personaggi del calibro di Luciana Littizzetto, Victoria Cabello e La Pina, è atteso in via Massena per riprendere da dove ha lasciato.