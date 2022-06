Incidente a Selvino, scontro tra auto e moto nella notte: grave un ragazzo di 18 anni Il giovane è ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Papa Giovanni. Sull’incidente indagano i carabinieri della stazione di Fiorano al Serio.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente avvenuto nella notte a Selvino, sulla strada provinciale che porta a Rigosa. Un giovane di diciotto anni stava viaggiando a bordo della sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un ragazzo poco più grande di lui. L'incidente, avvenuto verso l'una e trenta della notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno, è stato molto grave: ad avere la peggio è stato il centauro, portato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni con l'eliambulanza. Il giovane è ricoverato nel reparto di neurochirurgia: a quanto si apprende, è in pericolo di vita. Non destano invece preoccupazioni le condizioni del 19enne alla guida della Fiat Punto, in stato di shock per quanto avvenuto. È stato portato per accertamenti all'ospedale di Alzano, ma in codice verde.

Incidente a Selvino, grave 18enne: indagano i carabinieri

Sull'incidente indagano i carabinieri della stazione di Fiorano al Serio. Secondo le prime informazioni, la macchina non avrebbe rispettato una precedenza, andando così a scontrarsi con la moto guidata dal 18enne. Gli accertamenti sono ancora in corso e il condizionale è d'obbligo: saranno poi i rilievi, una volta conclusi, a determinare con esattezza quello che è accaduto. Molto probabilmente saranno disposti gli esami tossicologici per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Si tratta di esami che vengono effettuati da prassi in caso di incidente stradale, soprattutto se grave. Il giovane motociclista coinvolto nell'incidente è ancora ricoverato in gravi condizioni. Ulteriori informazioni sul suo stato di salute saranno fornite nelle prossime ore, la prognosi resta riservata.