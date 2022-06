Incidente a Milano, donna investita da un tram: trasferita d’urgenza in ospedale Una donna è stata investita da un tram nei pressi della stazione centrale a Milano: le sue condizioni sono delicate, ma non è in pericolo di vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Grave incidente a Milano: nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 giugno, una donna di 45 anni è stata investita da un tram nei pressi della stazione centrale. La donna è stata trasferita immediatamente in ospedale, le sue condizioni sono delicate ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

La 45enne è stata investita nei pressi della stazione centrale

In base alle prime informazioni pervenute, la 45enne si trovava tra via Roberto Lepetit e via Vistruvio vicino proprio alla stazione. Non è chiaro cosa sia accaduto: gli agenti della polizia locale stanno infatti ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), ha inviato il personale medico del 118 con un'ambulanza e un'automedica. La 45enne è stata quindi trasferita in pronto soccorso – era sveglia e cosciente – in codice giallo.

Atm costretta a cambiare il percorso del tram 5

Per consentire tutte le operazioni di soccorso, l'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) ha dovuto modificare i percorsi del tram 5. Sono stati quindi inevitabili quindi i disagi per i cittadini. Su Twitter, ha quindi scritto che il tram ha cambiato il percorso in entrambe le direzioni: i tram, per il momento fin quando non sarà ripristinato il tutto – saltano quindi le fermate previste tra viale Tunisia e Stazione Centrale M2-M3″. Ovviamente una volta che sono stati terminati i rilievi e le operazioni degli operatori sanitari, Atm – sempre su Twitter – ha comunicato la normale ripresa del servizio.