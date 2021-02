in foto: (Immagine di repertorio)

Un'auto ribaltata e un ragazzo di 19 anni ferito. Questo quanto accaduto nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 febbraio, a Milano. L'incidente stradale, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato su uno svincolo del cavalcavia del Ghisallo, all'altezza di piazza J.F. Kennedy. Il conducente della vettura, un ragazzo di 19 anni, avrebbe fatto tutto da solo: stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, avrebbe perso il controllo della sua auto, un'utilitaria, mentre percorreva la rampa d'accesso verso l'autostrada A4 da via Sant'Elia. Dopo aver sbandato più volte, la sua auto si è ribaltata finendo la sua corsa adagiata su una fiancata.

Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo

Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. All'inizio si temeva che le condizioni del giovane coinvolto nel sinistro fossero molto gravi: il giovane è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ed è poi stato affidato alle cure dei soccorritori. Solo in quel momento, per fortuna, si è constatato come le sue condizioni fossero meno gravi del previsto: il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo, dove è arrivato circa un'ora dopo l'incidente ed è stato ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Spetterà adesso alla polizia locale, che ha inviato sul luogo dell'incidente alcuni agenti, ricostruire con esattezza quanto avvenuto e in particolare le cause che hanno portato il giovane automobilista a perdere il controllo del mezzo. Non risultano al momento altre auto coinvolte.