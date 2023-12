Incidente a Marcaria, morto l’imprenditore agricolo Emilio Goffi L’incidente è avvenuto nei pressi di San Michele in Bosco, frazione di Marcaria, provincia di Mantova. Stando a quanto si apprende, l’auto di Goffi, 83 anni, si è scontrata con quella di un 43enne.

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto OglioPoNews

Emilio Goffi, 83 anni, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi di San Michele in Bosco, frazione di Marcaria, provincia di Mantova. Stando a quanto si apprende, l'auto dell'anziano si è scontrata con quella di un 43enne. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la macchina delll'83enne si sarebbe immessa sulla strada provinciale da una strada laterale e non avrebbe visto l'altra vettura che arrivava.

Dopo lo scontro, violentissimo, l'auto di Goffi è finita fuori strada e si è cappottata più volte. Secondo quanto si apprende, l'uomo è morto praticamente sul colpo. Il 43enne al volante dell'altra vettura è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato all'ospedale di Mantova in condizioni non gravi.

Sul luogo dell'incidente sarebbero arrivate anche la figlia e la moglie dell'anziano morto. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, infatti, l'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri da casa. Emilio Goffi, ha ricostruito il giornale locale OglioPoNews, stava andando, come ogni domenica mattina, al mercato di Campitello. La salma è stata portata presso la camera mortuaria di Mantova.