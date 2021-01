in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 11 gennaio. Un'auto con a bordo un ragazzo di 24 anni è finita fuori strada mentre percorreva la strada provinciale Sp84 all'altezza di Genivolta, in provincia di Cremona. La vettura si è ribaltata in un campo accanto alla provinciale per cause ancora da accertare. Nell'incidente, avvenuto attorno alle 8, il giovane conducente ha riportato gravi ferite.

Il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cremona: non rischia la vita

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso: si temeva che le condizioni del ferito fossero molto gravi e per questo motivo è stato allertato anche un elicottero, decollato da Brescia. Fortunatamente le condizioni del giovane automobilista, seppur gravi, non sono critiche: il 24enne non è in pericolo di vita e il codice di intervento è cambiato da rosso a giallo. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Cremona, dove è attualmente ricoverato. Sono adesso in corso i rilievi e le indagini della Polstrada di Cremona per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente: bisognerà capire per quale motivo l'automobilista abbia perso il controllo del mezzo e se ci siano altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Ieri un altro incidente, mortale, a Zogno

L'incidente di oggi ricorderebbe nella dinamica quanto accaduto all'alba di ieri a Zogno, in provincia di Bergamo, quando un furgone con alla guida un 66enne del posto si è ribaltato per cause da accertare in un fossato a lato della statale della Val Brembana. Purtroppo però l'incidente di ieri ha avuto conseguenze ben più tragiche: il 66enne è infatti morto sul colpo.