Inchiesta urbanistica a Milano, sequestrato un palazzo in zona Brera: case in vendita a partire da 660mila euro

Il progetto (Fonte: impresarusconi.it)

Nella giornata di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, la guardia di Finanza di Milano ha sequestrato un palazzo in zona Brera nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica nel capoluogo meneghino. I militari del nucleo di polizia economico finanziaria hanno eseguito un provvedimento disposto dal giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini su richiesta dei pubblici ministeri Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano. Il complesso sequestrato è il progetto "Unico-Brera", dei costruttori Carlo e Stefano Rusconi con la Rs srl, che si trova in via Anfiteatro al civico 7. Appartamenti e abitazioni di lusso, compresi in due edifici di quattro e undici piani, su un'area che dal 2006 era completamente vuota dopo che è stato demolito un palazzo del Settecento.

La Procura di Milano ha iscritto al registro degli indagati ben 27 persone, che sono accusate di abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso. Tra le contestazioni ci sarebbe sempre la sottostima degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle cubature e dei volumi della torre.

Il progetto nasce dopo che nel 1999, il Comune aveva approvato un progetto per costruire case popolari. Nel 2007 sono stati abbattute due strutture del Settecento per poi arrivare a questo progetto di realizzazione di case di lusso, da quattro e undici piani che sarebbero stati autorizzati con una Scia e non con un permesso di costruire con l'annesso piano attuativo. Uno dei progettisti sarebbe Marco Emilio Cerri, un ex componente della commissione per il Paesaggio che, sempre nell'ambito dell'inchiesta, è stato destinatario di un'interdittiva per falso. Lo stesso è stato già al centro di una discussione arrivata al Consiglio di Stato dopo la presentazione di alcuni ricorsi da parte dei residenti del quartiere. Nel 2021, il Consiglio però diede ragione alla società costruttrice.

Leggi anche Milano tra le città più care per i costi Imu sulle seconde case: si paga quasi 3mila euro

I lavori si sarebbero dovuti completare nel 2025. Il prezzo di partenza di queste 27 abitazioni – sarebbero un bilocale, due trilocali, un appartamento su più livelli e 23 monolocali – era fissato a "660mila euro" con incrementi in base alle caratteristiche dell'appartamento.