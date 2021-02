I pubblici ministeri milanesi che indagano sul prezzo, ritenuto superiore al mercato, dei vaccini antinfluenzali acquistati da Regione Lombardia hanno archiviato il fascicolo, che non aveva né indagati iscritti né ipotesi di reato.

Indagine sul prezzo dei vaccini antinfluenzali: la Procura di Milano archivia

L'inchiesta conoscitiva era stata aperta all'inizio di ottobre, quando a causa delle difficoltà a reperire i vaccini antinfluenzali sul mercato, la centrale acquisti regionale Aria aveva comprato forniture a prezzi che, stando alle denunce in particolare dell'opposizione in Regione, sarebbero stati gonfiati. Aria aveva comprato 100mila dosi dalla ditta Life'on e 400mila dalla Falkem Swiss. "Il prezzo è di cinque volte più alto rispetto all'anno scorso, anno in cui erano già state pagate a prezzi elevati. Inoltre, hanno dovuto accettare la richiesta di garantire un pagamento anticipato", era la denuncia a Fanpage.it di Samuele Astuti, consigliere del Pd Lombardia.

Non riscontrate responsabilità penali né ipotesi di reato

Dopo l'apertura del fascicolo a modello 45 (senza indagati e ipotesi di reato) la guarda di finanza ha acquisito i documenti relativi ai bandi di gara sui vaccini. Tra i dubbi emersi c'era il fatto che la Lombardia avesse acquistato 500 mila vaccini per 11,6 milioni di euro, al posto dei previsti 1,5 milioni di vaccini a 15 milioni. Un prezzo molto più elevato. Al termine degli accertamenti il pm Giordano Baggio, del dipartimento Reati contro la pubblica amministrazione, guidato dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, ha deciso di archiviare per non aver trovato responsabilità penali, né ipotesi di reato.