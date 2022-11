Incendio in una cascina con 200 quintali di fieno: salvato dalle fiamme il proprietario Le fiamme nella notte hanno invaso gran parte di un cascinale nella Bergamasca utilizzato per lo stoccaggio di duecento quintali di fieno e attrezzi agricoli.

A cura di Giorgia Venturini

Va a fuoco nella notte un fienile in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni, il vasto incendio è scoppiato attorno alle 2 a Fontanella: le fiamme hanno invaso gran parte del cascinale utilizzato per lo stoccaggio di duecento quintali di fieno e attrezzi agricoli.

In salvo il proprietario del fienile

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Crema, in provincia di Cremona, Treviglio e Romano di Lombardia. I soccorritori hanno tratto in salvo il proprietario rimasto imprigionato nella sua abitazione isolata dalle fiamme. Dopo ore di lavoro le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.