Incendio in una cascina a Trucazzano, morti 180 vitelli da latte Stando a quanto si apprende, sono morti nel rogo circa 180 dei 200 vitelli da latte che si trovavano all’interno. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 15.30 di oggi, domenica 26 febbraio.

A cura di Enrico Tata

Un incendio ha distrutto una cascina a Trucazzano, provincia di Milano. Stando a quanto si apprende, sono morti nel rogo circa 180 dei 200 vitelli da latte che si trovavano all'interno. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 15.30 di oggi, domenica 26 febbraio, con cinque mezzi. La cascina distrutta dalle fiamme è per la precisione la cascina Vittoria in via Cavaione. Purtroppo i pompieri sono riusciti a mettere in salvo soltanto pochi vitelli e sono riusciti a spegnere le fiamme dopo oltre tre ore di lavoro senza sosta. Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia stradale, i carabinieri di Melzo e i soccorritori del 118. Ancora sconosciute le cause dell'incendio, le indagini sono tuttora in corso.

Nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, i vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per un incendio divampato sul tetto di un'altra cascina nel Milanese. In questo caso si trattava della cascina Cortina di Rosate, che ospita una cooperativa sociale destinata a tossicodipendenti e minori in difficoltà. Stando a quanto ricostruito, l'incendio ha interessato una piccola porzione del tetto della struttura. Cinque squadre di vigili del fuoco sono arrivati sul posto per spegnere le fiamme e hanno domato l'incendio dopo pochi minuti. Per fortuna le persone che si trovavano all'interno della struttura sono riuscite tutte a mettersi in salvo e per questo non si registrano feriti. L'incendio sarebbe divampato all'interno del capannone dove viene depositato il materiale agricolo e probabilmente le fiamme sono partite dal fogliame raccolto. Nove persone in totale sono state messe in salvo.