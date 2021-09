Incendio in un agriturismo a Gussago: i titolari si ustionano per portare in salvo gli animali Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi in un agriturismo di Gussago, in provincia di Brescia. I titolari sono riusciti a mettere in salvo tutti gli animali presenti, tra cui mucche e cavalli: nel farlo hanno riportato lievi ustioni. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme dopo ore: ingenti i danni.

Hanno salvato tutti i loro animali dalle fiamme: un gesto che è costato lievi ustioni ai titolari dell'agriturismo El Vaquero di Gussago, nel Bresciano, interessato dalla mattinata di oggi, mercoledì 1 settembre, da un vasto incendio. Le fiamme sono divampate per cause da accertare attorno alle 9 del mattino: si sono poi propagate in fretta, anche nel fienile e nella stalla adiacenti alla cascina principale, dove era presente materiale infiammabile come il fieno. Sul posto sono intervenute 12 squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore prima di riuscire a contenere il rogo e a spegnere le fiamme. Con un tweet pubblicato attorno alle 14.30 i pompieri hanno comunicato che l'incendio è in fase di bonifica e che i proprietari sono usciti illesi dal rogo.

L'incendio è stato domato dopo ore dai vigili del fuoco

Anche gli animali, tra cui cavalli e mucche, si sono salvati. Fondamentale è stato l'intervento dei gestori e del personale dell'agriturismo, che li hanno fatti disperdere nei campi. Il loro bel gesto è costato però lievi ustioni ai titolari: secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia sono stati portati all'ospedale Civile, ma le loro condizioni non sono gravi. Ingenti, invece, sono i danni alla struttura. L'agriturismo ranch El Vaquero è un'azienda a gestione famigliare che offre lezioni di equitazione per bambini e adulti e il servizio di pensionamento cavalli. Quest'estate aveva ospitato anche un gruppo estivo per ragazzi. Solo lo scorso anno erano stati fatti dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione della struttura, adesso divorata in poche ore dalle fiamme per cause che dovranno essere accertate.