Grosso incendio in un condominio a Ponte Lambro: 30 persone intrappolate tra cui bambini I vigili del fuoco di Milano hanno lavorato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 agosto, per spegnere un incendio a Ponte Lambro, in provincia di Milano. Ad andare a fuoco un condominio con all’interno trenta persone, tra cui anche bambini, che sono stati evacuati e messi in salvo dai pompieri.

A cura di Alessia Rabbai

Immgine di repertorio

Momenti di paura in un condominio a Ponte Lambro, Comune in provincia di Milano, dove nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 agosto, giornata di Ferragosto, è divampato un grosso incendio. Secondo le informazioni apprese sono state trenta le persone rimaste intrappolate e messe in pericolo dal rogo, tra le quali anche bambini. Non è chiaro al momento cosa possa aver originato le fiamme. Arrivata la segnalazione dell'incendio ai soccorritori, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicrezza i residenti. I pompieri sono riusciti ad evacuare l'intero condominio prima che le fiamme provocassero conseguenze ben più gravi e ha proseguito l'intervento con le operazioni di spegnimento, che sono andate avanti fino a quando l'incendio non è stato completamente domato.

Nessun ferito né intossicato nell'incendio a Ponte Lambro

Una serata di grande preoccupazione per gli abitanti della zona, al termine della quale però grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco non è rimasto ferito né intossicato nessuno. Presenti durante le operazioni di spegnimento dell'incendio sul posto a supporto le forze dell'ordine e il personale sanitario pronto a soccorrere eventuali persone con necessità con dieci ambulanze, che fortunatamente non sono servite perché nessuno dei presenti è stato trasportato in ospedale, né ha riportato serie ripercussioni. Oggi a Milano nel primo pomeriggio una struttura contenente tonnellate e tonnellate di rifiuti è andata in fiamme in via Gaetano Airaghi a Milano. Tanta la paura dei residenti, sul posto i vigili del fuoco.