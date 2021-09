Incendio alla residenza universitaria della Bocconi a Milano: tre persone lievemente intossicate Un piccolo incendio è divampato ieri sera all’interno della residenza universitaria della Bocconi a Milano. Le fiamme sarebbero partite da un cestino dei rifiuti al piano seminterrato. Il personale della residenza ha spento il rogo, poi completamente domato dai vigili del fuoco. Tre persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo.

A cura di Francesco Loiacono

(Foto di repertorio)

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nella serata di ieri, lunedì 6 settembre, a Milano. Un incendio è divampato all'interno della residenza universitaria della Bocconi, nell'omonima via. Le fiamme sarebbero partite da un cestino dei rifiuti al piano seminterrato, vicino alla mensa: in pochi minuti il fumo ha invaso gli spazi comuni facendo scattare le operazioni di soccorso. È stato lo stesso personale della sicurezza della residenza a domare il piccolo rogo e a far evacuare le persone presenti. Successivamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento gli ultimi focolai e hanno messo in sicurezza l'edificio, che è stato dichiarato agibile ed è tornato a disposizione degli studenti nel giro di un'oretta circa.

Due ambulanze e un'automedica sul posto: nessuno è stato trasportato in ospedale

In via Ferdinando Bocconi alle 21 sono intervenute anche due ambulanze e un'automedica inviate in codice giallo dall'Azienda regionale emergenza urgenza. I soccorritori hanno prestato le prime cure a tre persone, di 26, 43 e 55 anni, che hanno riportato lievi intossicazioni. Per nessuno di loro, comunque, si è reso necessario il trasporto in ospedale. Si indaga adesso per risalire alle cause del rogo che fortunatamente ha causato solo qualche momento di trambusto. Si tratta del secondo incendio nel giro di pochi mesi allo studentato: già lo scorso 2 giugno i pompieri erano intervenuti per spegnere un incendio divampato al quinto piano della residenza universitaria, e in quella circostanza erano stati quattro i ragazzi rimasti lievemente intossicati.