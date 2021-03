Un guasto alla piattaforma tecnologica ha causato la perdita dei dati relativi al tracciamento dei pazienti positivi al Covid-19 in tutta la provincia di Bergamo. A rivelarlo è stata l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo tramite un comunicato stampa. Il problema sembrerebbe riguardare solo i dati di martedì 9 marzo. Stando a quanto spiegato da Ats, il guasto è stato causato da un incendio. Rogo di cui non si conoscono al momento le cause.

Nel sistema mancano i dati relativi a 360 persone

La piattaforma – come riporta la nota stampa dell'Agenzia – è rientrata in funzione nella giornata di oggi, venerdì 12 marzo. Una volta ripristinato il tutto, ci si è resi conto che il backup dei dati arrivava fino all'8 marzo. A mancare quindi sono tutti quelli elaborati durante la giornata del 9 marzo. Al momento sembrerebbe che siano più o meno 360 le persone che non risultano registrate nel sistema.

Possibili problemi anche per le prenotazioni ai tamponi

Non disponendo più dei dati necessari al contact tracing – che saranno però recuperati nei prossimi giorni – Ats dovrà comunicare nuovamente ad alcune persone la loro positività: "Tutti riceveranno nuovamente la notizia tramite sms". I problemi non riguardano però solo la comunicazione dell'esito dei test, ma anche le prenotazioni ai tamponi che dovranno essere svolti in questi giorni. L'agenzia ha però assicurato di essere già a lavoro, in collaborazione con le Aziende socio sanitarie territoriali, per risolvere tempestivamente il problema e rendere nuovamente fruibile il servizio per tutti i cittadini che necessitano dei test.