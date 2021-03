Gli effetti del contagio nelle scuole si fanno sentire in Lombardia anche dopo la chiusura di tutti gli istituti per la zona arancione rafforzata e poi rossa. Lo confermano i dati dell'Ats Città metropolitana di Milano, competente anche per la provincia di Lodi, che nella settimana dall’8 al 14 marzo ha ricevuto segnalazioni di 886 casi di tamponi positivi al Covid-19.

Nelle scuole di Milano e Lodi 886 casi positivi nell'ultima settimana

I nuovi contagiati sono 635 alunni e 251 operatori scolastici. Il numero di persone isolate è invece a 7.430 di cui 7.008 studenti e 422 membri del personale. Il trend dei casi e degli isolamenti è in calo a seguito delle chiusure delle scuole. Fanno eccezione i nidi rimasti aperti la scorsa settimana. Degli 886 positivi, 62 sono del nido, 115 della scuola dell’infanzia, 239 della scuola primaria, 209 della secondaria di primo grado e 261 di quella di secondo grado.

In isolamento 7.430 persone

Delle 7.430 persone isolate, 836 sono del nido, 1.037 sono della scuola dell’infanzia, 1.967 sono della scuola primaria (1.899 alunni e 68 operatori), 1.997 sono della scuola secondaria di primo grado (1.966 alunni e 31 operatori) e 1.593 di quella di secondo grado (1.563 alunni e 30 operatori). Sono state messe in isolamento 107 classi del Nido-Scuola dell’Infanzia, 108 della scuola primaria, 102 della scuola secondaria di primo grado e 104 di quella di secondo grado.

I focolai dal nido alle scuole superiori

I casi positivi associati a focolai sono 8 su 62 nel nido (13%), 29 su 115 nella scuola dell’infanzia (25%), 40 su 239 nella scuola primaria (17%), 39 su 209 nella scuola secondaria di primo grado (19%) e 30 su 261 in quella di secondo grado (11%). Dall'inizio dell'anno scolastico, Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 15.530 casi positivi: 11.027 alunni e 4.503 operatori della scuola. Il numero totale di persone isolate, invece, è 149.065: 143.313 alunni e 5.752 operatori scolastici.