Incendio al parco delle Groane, i residenti: “Fiamme impressionanti, abbiamo paura per le nostre case” Continua a preoccupare i cittadini della provincia Nord di Milano e della bassa Brianza l’incendio divampato lunedì 3 aprile nel parco delle Groane e non ancora del tutto spento dai Vigili de Fuoco.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Da ieri, lunedì 3 aprile, le persone che vivono nelle adiacenze del parco delle Groane, fra la provincia di Milano e quella di Monza, vedono le fiamme divorare gli alberi e hanno paura che, a poco a poco, possano estendersi talmente tanto da raggiungere anche le loro case. A tratti sembra, infatti, che le decine di squadre di Vigili del Fuoco stiano riuscendo a domare l'incendio divampato fra Cesate e Limbiate, ma poi il bagliore torna a crescere.

L'incendio al Parco delle Groane

Al momento non sono ancora note le cause del vasto incendio, visibile a occhio nudo da diversi chilometri di distanza, divampato nel parco delle Groane nel tardo pomeriggio di ieri. Di sicuro, però, il forte vento ha aiutato il fuoco a estendere il proprio raggio di azione.

Sul posto sono intervenute decine di squadre dei Vigili del Fuoco che stanno tentando di contenere le fiamme, che a tratti sembra affievolirsi per poi riprendere di nuovo vigore. Nel frattempo i volontari della Protezione Civile hanno ridotto il sottobosco per evitare che il fuoco si propaghi ulteriormente.

Nonostante la gravità della situazione, non risultano però esserci feriti. Tuttavia le autorità hanno chiuso le strade che circondano l'area e diverse squadre di soccorritori sono state collocate in prossimità dei centri abitanti limitrofi. È proprio lì che le persone temono per la loro incolumità.

La paura dei residenti

Il bagliore è visibile da chilometri di distanza: oltre che da Limbiate e da Cesate, le fiamme si vedono minacciose da tutti i comuni del circondario. Per questo continuano a spaventare i residenti, che temono possa estendersi fino alle loro abitazioni.

"Lo stiamo tenendo d'occhio perché è veramente preoccupante", racconta uno di loro a Il Giorno, che poi aggiunge: "Non ho mai visto un bagliore simile, rosso, è davvero impressionante". Intanto Vigili del Fuoco e Protezione Civile continuano a monitorare la situazione.