Incendio al Corriere della Sera: evacuata la sede di via Solferino Incendio nella sede del Corriere della Sera a Milano: in fiamme un trasformatore di corrente, il fumo ha invaso l’edificio. Non ci sono stati danni o feriti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un incendio è scoppiato nei sotterranei della sede del Corriere della Sera di via Solferino a Milano. Subito è scattata l'evacuazione dei giornalisti all'interno, mentre i vigili del fuoco del comando centrale di via Messina sono giunti sul posto per domare le fiamme. Fortunatamente, le lingue di fuoco si sono limitate ai sotterranei del palazzo, non intaccando la struttura, che è stata dichiarata agibile da parte del personale sul posto.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 12 marzo: le fiamme sono partite dagli scantinati del palazzo, dove ad andare a fuoco sarebbe stato un trasformatore di corrente presente nelle cantine dell'edificio di via Solferino, non distante dal quartiere Brera di Milano. Il fumo ha invaso diverse zone del palazzo che ospita la sede meneghina del Corriere della Sera, ma non ci sono stati né feriti, né intossicati. Tuttavia, nelle fase concitate dell'intervento, si è provveduto a far evacuare i giornalisti presenti in quel momento nella sede del giornale. Sul posto sono giunti quattro automezzi dei vigili del fuoco dalla vicina centrale di via Messina, ma per fortuna le fiamme sono state rapidamente circoscritte. La stessa struttura, che non ha subito danni, è stata dichiarata agibile.