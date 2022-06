Incendio a Milano in via Watt, a fuoco una ex ditta di demolizioni Incendio a Milano in via Watt, zona San Cristoforo, intorno alle 13. A dare l’allarme i residenti, che hanno visto levarsi una grande colonna di fumo da un capannone.

Foto di repertorio

Una colonna di fumo nero, visibile da ogni angolo del quartiere San Cristoforo. È scoppiato un incendio a Milano, in via Watt, dentro una ex ditta di demolizioni grande circa 1.500 metri quadrati, intorno alle 13 di martedì 14 giugno. Sono stati gli abitanti della zona a segnalare ai vigili del fuoco, preoccupati, la densa nube di fumo nero che proveniva dal cortile. Le fiamme hanno bruciato la spazzatura e gli oggetti rotti che invadono il cortile, diffondendosi poi tra le lamiere delle carcasse di macchine abbandonate dentro la fabbrica. Il rogo è stato domato nel giro di un'ora. Sul posto anche quattro squadre del Nucleo anti incendi dei pompieri e la polizia locale, per indagare sulle cause dell'incendio e sulla presenza di materiale di scarto all’interno del cortile: gli inquirenti hanno indagato anche il custode della ditta, presente nell'area al momento dello scoppio.

I precedenti

Non è la prima volta che in via Watt si alzano le fiamme, e divampano dentro strutture abbandonate e stipate di masserizie. Era già successo a marzo del 2021, sempre in questa via vicina ai Navigli milanesi, all'interno di un vasto cantiere di un'area in ristrutturazione edilizia. Sul posto erano intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e il 118, nell'ipotesi che potesse essere stato coinvolto anche qualche senzatetto della zona. Le fiamme erano state notate all'alba, intorno alle 6.30, da alcuni passanti che avevano intravisto del fumo uscire dalle finestre di un capannone di tre piani. Nel 2017 invece, ancora una volta in via Watt, ad andare a fuoco era stato il tetto di un grosso studio fotografico.