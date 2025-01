Incendio a Corsico, in pochi minuti prende fuoco il tetto di un palazzo: è stato evacuato prima del crollo Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio, un incendio è improvvisamente divampato nel sottotetto di un edificio in via Vincenzo Monti a Corsico (Milano). Le fiamme hanno invaso tutta la struttura soprastante, avvolgendola nel giro di pochissimi minuti. Non risultano feriti o intossicati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio, un incendio è improvvisamente divampato nel sottotetto di un edificio nel comune di Corsico (Milano), in via Vincenzo Monti 38. Le fiamme hanno invaso tutta la struttura soprastante, avvolgendola nel giro di pochissimi minuti.

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco di Milano i condomini sono riusciti ad uscire in tempo, prima del collassamento del tetto. Non si registrano quindi feriti o intossicati, anche se alcuni occupanti sono dovuti ricorrere alle cure mediche dei sanitari a scopo precauzionale. Sul posto quattro mezzi del Comando di Milano, al lavoro per circoscrivere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Il palazzo, al momento, è stato interamente evacuato. Mentre restano al momento ancora ignote le cause che sono all'origine dell'innesco.