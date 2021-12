Inaugurata Alaska: il quartiere Affori a Milano ha una nuova libreria dopo 20 anni Bella e coraggiosa iniziativa di un gruppo di amici a Milano: hanno aperto una libreria indipendente, Alaska, nel quartiere di Affori, dove una libreria mancava da 20 anni.

A cura di Francesco Loiacono

L’interno della libreria Alaska e i suoi fondatori (Foto: Facebook)

Si chiama Alaska perché in fondo la periferia nord di Milano, specie in queste giornate fredde e nebbiose, assomiglia un po' a una terra di confine. Ma Alaska è anche un nome che evoca il bisogno di esplorare territori nuovi. Chissà se diventerà, essa stessa, meta dei viaggi di sempre più milanesi: parliamo della piccola libreria indipendente che è stata inaugurata ieri ad Affori, quartiere del capoluogo lombardo dove una libreria mancava da 20 anni.

A colmare questo vuoto, con un coraggio non comune in tempo di pandemia e in un Paese che non ha un grande feeling con la lettura, sono stati alcuni amici che con un piccolo investimento e grandi sogni sperano ora che la loro casa, in via Gian Rinaldo Carli 39, diventi un luogo di aggregazione anche di tanti altri adulti e ragazzi. La proposta editoriale strizza l'occhio a tutte le età: non disdegna i best seller – affiancati da titoli meno noti – e propone diversi generi per venire incontro alle esigenze di ogni lettrice e di ogni lettore.

Ieri l'inaugurazione è avvenuta in "sinergia" con la vicina vineria friulana, Fiasco, con la quale i titolari della libreria, professionisti del mondo dell'associazionismo e dei campi editoriale e culturale, sperano ovviamente che possa instaurarsi un rapporto di mutuo aiuto, una sorta di circolo virtuoso: perché un buon libro e un buon bicchiere di vino, si sa, sono da sempre ottimi compagni. "Alaska vuole essere un luogo che sa di casa, ma che si apre verso nuove esplorazioni", hanno scritto nel comunicato stampa di presentazione della loro iniziativa, "sarà un’avventura e un piccolo presidio al servizio del quartiere". E a giudicare dalle prime risposte, arrivate anche via social, la gente del quartiere ha apprezzato la novità.