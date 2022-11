Inaugura la metro blu a Milano in viale Argonne: il prezzo delle case in zona si impenna La linea metropolitana, inaugurata oggi, ha fatto immediatamente impennare i prezzi degli appartamenti che si trovano lungo il percorso. Boom intorno a viale Argonne: +30 per cento.

Ancora il sindaco Beppe Sala non ha tagliato il nastro all'aeroporto di Linate, per salutare il primo viaggio della nuovissima nuovissima metro M4 a Milano, ma gli effetti della linea blu si fanno già sentire. Non solo sulla mobilità dei cittadini e di chi lavora in città, ma anche (e soprattutto, visto che per il momento apriranno solo poche fermate) sugli immobili della zona.

Sì, perché secondo Scenari immobiliari la metropolitana che verrà inaugurata oggi avrebbe fatto immediatamente impennare i prezzi delle case che si trovano lungo il percorso: intorno a viale Argonne i costi degli appartamenti hanno raggiunto i 4.450 euro al metro quadro, quando nel 2011 erano pari a 3.450 euro al metro quadro (ovvero un salto di +30 per cento).

I lavori alla M4 in via Santa Sofia

Le altre zone di Milano interessate dall'arrivo della metro blu M4

E se anche Mecenate ha registrato una crescita significativa dei prezzi (+13 per cento) con valori attuali di 3.500 euro/mq, la zona ovest risente in maniera meno evidente di questa rapida impennata, secondo questo ultimo studio i prezzi delle zone interessate dal passaggio della nuova metro blu potrebbero aumentare tra il 7,5 per cento e il 12,5 per cento già nel corso del primo semestre 2023.

Un trend che ha già interessato diverse tappe della metro M4, grazie agli interventi di riqualificazione nelle vie Mecenate, Savona, Gonin e del tratto terminale di via Lorenteggio. Così come allo sviluppo di progetti legati al tessuto sia urbano (Policlinico e Sant’Ambrogio) sia edilizio con il complesso Horti e gli immobili di corso Italia.

Quali fermate della metro blu M4 apriranno (e quando apriranno le prossime)

Le nuove fermate in funzione sono sei (Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo). L'anno prossimo, in primavera, si aggiungeranno anche le stazioni di Tricolore e San Babila. La linea blu sarà completa, con tutte le 21 fermate fino al capolinea San Cristoforo, a dicembre del 2024, attraversando la cerchia dei Navigli fino a Lorenteggio, per un totale di 15 chilometri di estensione. La linea si intersecherà con il passante (Forlanini, Dateo) e con la metro M1 rossa (San Babila) e con la metro M2 verde (Sant'Ambrogio).