In treno col passaporto spagnolo ma non conosce la lingua, arrestato a Milano Un 29enne con un finto passaporto spagnolo è stato arrestato a Milano Porta Garibaldi: controllato dalla Polfer, non conosceva la lingua.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si era procurato un passaporto spagnolo falso e, quando gli agenti gli avevano chiesto i documenti, glielo aveva mostrato. Ma è bastato poco a svelare che si trattava di una messinscena: sebbene il documento sembrasse certificare altro, lui di spagnolo conosceva giusto qualche parola. Storia finita con le manette e che vede protagonista un cittadino egiziano di 29 anni, che con questo espediente stava cercando di raggiungere la Francia e che è stato bloccato nella stazione di Milano Porta Garibaldi.

L'uomo è stato fermato due giorni fa a bordo di un treno diretto a Parigi dalla Polizia Ferroviaria, impegnata nei servizi di vigilanza di routine all'interno dello scalo ferroviario. Poco prima della partenza gli agenti sono saliti a bordo e hanno controllato le generalità di alcuni passeggeri. Arrivato il suo turno, l'uomo ha mostrato il passaporto spagnolo. Gli operatori, insospettiti da una certa insofferenza, hanno deciso di approfondire la questione. E in poco tempo hanno capito che quell'uomo non era in grado di esprimersi in spagnolo. Era, quindi, davvero improbabile che quanto riportato sul documento corrispondesse al vero.

Alla fine il 29enne, pressato dalle domande, è crollato: ha fornito le sue vere generalità, ha ammesso di essere egiziano e che quel passaporto era falso e ha detto di essersi procurato il documento pochi giorni prima, acquistandolo illegalmente, per tentare di raggiungere la Francia spacciandosi per un cittadino comunitario. L'uomo è stato arrestato per possesso di documenti contraffatti e condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Milano.